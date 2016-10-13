Длительность отопительного сезона будет разной на севере и юге Украины. В среднем – около полугода.

Климат в Украине в двух словах: полгода - зима Василий Артюшенко, ZN.UA

Укргидрометцентр прогнозирует, что начавшийся отопительный сезон в Украине продлится 160-180 дней.

"Длительность отопительного сезона по температурным показателям будет близким к среднему многолетнему и будет колебаться от 160 дней на юге до 180 дней на севере", - сказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Он также сообщил, что переход к температурным условиям начала отопительного сезона на территории всей Украины произойдет 14-15 октября, что на 5-10 дней раньше обычного.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко распорядился начать процесс подключения к теплоснабжению жилых домов в столице с 12 октября.

В 2015 году теплоснабжение жилого фонда Киева началось 9 октября, а в 2014 году - 21 октября.