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Отопительный сезон в Украине продлится 160-180 дней

13 октября в 12:06

Длительность отопительного сезона будет разной на севере и юге Украины. В среднем – около полугода.

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Климат в Украине в двух словах: полгода - зима
Василий Артюшенко, ZN.UA
Укргидрометцентр прогнозирует, что начавшийся отопительный сезон в Украине продлится 160-180 дней.

"Длительность отопительного сезона по температурным показателям будет близким к среднему многолетнему и будет колебаться от 160 дней на юге до 180 дней на севере", - сказал заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко.

Он также сообщил, что переход к температурным условиям начала отопительного сезона на территории всей Украины произойдет 14-15 октября, что на 5-10 дней раньше обычного.

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Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко распорядился начать процесс подключения к теплоснабжению жилых домов в столице с 12 октября.

В 2015 году теплоснабжение жилого фонда Киева началось 9 октября, а в 2014 году - 21 октября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги отопление Украина Киев температура
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