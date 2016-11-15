В российские колонии из Крыма перевели 179 граждан Украины

Международный уголовный суд опубликовал отчет о предварительном расследовании ситуации в Украине.

179 человек из числа мирных жителей, которые выступали против "референдума" были арестованы и содержались в заключении с марта 2014 года Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Международном уголовном суде в Гааге сообщили, что 179 человек заключили в тюрьму в оккупированном украинском Крыму из-за выступлений против незаконного "референдума" 16 марта 2014 года и насильно перемещены в Россию для отбывания наказания.

"Несколько человек из числа мирных жителей, которые выступали против референдума 16 марта, по сообщениям, были арестованы и содержались в заключении с марта 2014 года. Есть сведения, указывающие на несоблюдение надлежащей правовой процедуры и права на справедливое судебное разбирательство", - говорится в отчете о предварительном расследовании ситуации в Украине, передает УНН.

В организации "Евромайдан-SOS" сообщали, что осужденных в Украине заключенных, которые на момент аннексии Крыма отбывали наказание в тюрьмах на территории полуострова, перевозят в места лишения свободы в России. По их данным таких уже 2200 человек.

Ранее в Министерства иностранных дел Украины сообщили, что из оккупированного Крыма отбывать наказание в российских колониях отправили 150 украинских граждан.

Напомним, в Минюсте рассказали о возможном формате возвращения украинских заключенных из Крыма. Для этого могут применить схему, ранее использованную при обмене политзаключенными.