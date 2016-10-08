В России работает 40% всех трудовых мигрантов из Украины

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На данный момент на территории России находится 2,1 млн украинцев трудоспособного возраста.

Сотни тысяч украинцев продолжают ездить на заработки в РФ

Россия вместе с Польшей остается страной, которую чаще всего посещают наши соотечественники. Там работает до 40% всех трудовых мигрантов из Украины, причем каждый пятый — без каких-либо правовых оснований ("Миграционный профиль Украины 2011-2015").

Об этом говорится в статье Юлии Самаевой для ZN.UA.

"Да, конфликт на Востоке отразился на лояльности украинцев к агрессивному соседу, с 2014 г. количество наших сограждан, посещающих РФ, сокращается. В 2013-м свыше 6 млн украинцев посетили РФ, в 2015-м — уже чуть больше 4 млн. Но все равно это вторая по посещаемости украинцами страна", - говорится в статье.



На данный момент, по данным Миграционной службы РФ, на территории России находится 2,1 млн украинцев трудоспособного возраста.

Как пишет Самаева, последнее исследование трудовой миграции в Украине проводилось в 2012-м Институтом демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи и Госстатом.

Мигрант, который ищет работу в РФ, — это человек, преимущественно из сельской местности (свыше 60%), занятый тяжелым физическим трудом, часто работающий нелегально (более 20%) и уезжающий на заработки на несколько месяцев. Чаще всего это житель одной из западных областей (свыше 70%). Впрочем, эксперты банковского сектора отмечают, что в нынешнем году лишь 20–25% денежных переводов из РФ, через платежные системы и карты, направляются в западные области Украины.

"Конечно, в голове с трудом укладывается тот факт, что пока одни отправляются добровольцами на Донбасс, другие едут строителями в Ростов. Но украинская власть — не очертившая жесткие границы конфликта, постоянно ищущая компромиссы и зубами вцепившаяся в "липецкие фабрики", — с самого начала формировала у населения гибридное отношение к происходящему. И теперь женщины, встречающие на коленях гробы с односельчанами из АТО, ничтоже сумняшеся отпускают мужей штукатурами в Смоленск", - пишет Самаева.

Вопрос о введении визового режима с Россией снова вошел в политическую повестку дня в Украине после того, как в конце сентября в Москве российские власти арестовали журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко, которого спецслужбы РФ обвинили в "шпионаже" и удерживают в тюрьме "Лефортово".

Со своей стороны министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что вопрос "требует серьезной политической проработки и логистики", но МИД Украины готов к введению визового режима с РФ. Он отметил, что для этого потребуются затраты на дополнительные консульские должности, оборудование.

Подробнее о перспективах введения визового режима с РФ читайте в статье Юлии Самаевой "ВИЗуАльная жесткость" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".