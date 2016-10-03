Рада может рассмотреть вопрос о визовом режиме с Россией

Вопрос о визовом режиме будет рассмотрен в связи с задержанием в Москве украинского журналиста.

Парубий предложил дать ответ российским империалистам Василий Артюшенко, ZN.UA

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий предлагает обратиться к правительству Украины о прекращении соглашения о

"В пятницу в России был задержан украинский журналист Роман Сущенко. Российские империалисты пытаются обвинить его в шпионаже. Если раньше путинский режим уничтожал свободу слова и преследовал собственных журналистов, то теперь там опасно работать и зарубежным журналистам", - сказал он на заседании согласительного совета.

Спикер украинского парламента призвал все страны свободного мира, все международные организации дать жесткую оценку преследованию журналиста, гражданина Украины.

Парубий напомнил, что он еще в начале года внес проект обращения Рады к Кабинету министров о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме с Россией.

"Возможно, есть смысл сегодня нам поднять вопрос и вернуться к введению визового режима с Российской Федерацией. Также я думаю, что есть смысл, чтобы мы обсудили вопрос расширения санкций против Российской Федерации", - отметил он.

Напомним, что 3 октября ФСБ России подтвердила задержание в Москве журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина возбудили уголовное дело по статье "шпионаж".

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан – политзаключенных.