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Россия уже пять раз отказала в выдаче Януковича – замгенпрокурора

3 октября в 04:58

Россия обосновывала отказы якобы политическим характером преследования Януковича.

Віктор Янукович
Россия не хочет отдавать Януковича Украине
nepravda.in.ua
Российские правоохранительные органы уже пять раз оказывали Украине в выдаче экс-президента Виктора Януковича. Украинская сторона обращалась с запросами об экстрадиции в рамках пяти отдельных уголовных дел, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью агентству "Українські новини".

"По Януковичу нам отказано 5 раз в экстрадиции. Мы обращались о его выдаче в рамках 5 отдельных уголовных производств. Касательно Азарова, то 3 раза мы получали такой отказ", - сказал он.

По словам Енина Россия обосновывала отказы якобы политическим характером преследования Януковича.

Заместитель генпрокурора объяснил, что Украина рассматривает Януковича и Азарова как граждан Украины вне зависимости от того, получили ли они российское гражданство или нет.

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Напомним, 18 мая глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк впервые сообщил, что российская сторона официально отказала ГПУ в выдаче Януковича.

Ранее ГПУ сообщила Януковичу о том, что его подозревают в нескольких преступлениях, среди которых завладение имуществом в "Межигорье", Сухолучье, злоупотребление служебным положением при подписании законов 16 января, создание преступной организации за совершение ряда преступлений в дни Революции Достоинства. Также Януковича подозревают в получении 26,5 миллионов гривень взятки.

По материалам: Українські новини
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Тэги Янукович Россия Украина преступление ГПУ Азаров
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