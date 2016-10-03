Россия уже пять раз отказала в выдаче Януковича – замгенпрокурора

Россия обосновывала отказы якобы политическим характером преследования Януковича.

Россия не хочет отдавать Януковича Украине nepravda.in.ua

Российские правоохранительные органы уже пять раз оказывали Украине в выдаче экс-президента Виктора Януковича. Украинская сторона обращалась с запросами об экстрадиции в рамках пяти отдельных уголовных дел, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью агентству "Українські новини".

"По Януковичу нам отказано 5 раз в экстрадиции. Мы обращались о его выдаче в рамках 5 отдельных уголовных производств. Касательно Азарова, то 3 раза мы получали такой отказ", - сказал он.

По словам Енина Россия обосновывала отказы якобы политическим характером преследования Януковича.

Заместитель генпрокурора объяснил, что Украина рассматривает Януковича и Азарова как граждан Украины вне зависимости от того, получили ли они российское гражданство или нет.

Напомним, 18 мая глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк впервые сообщил, что российская сторона официально отказала ГПУ в выдаче Януковича.

Ранее ГПУ сообщила Януковичу о том, что его подозревают в нескольких преступлениях, среди которых завладение имуществом в "Межигорье", Сухолучье, злоупотребление служебным положением при подписании законов 16 января, создание преступной организации за совершение ряда преступлений в дни Революции Достоинства. Также Януковича подозревают в получении 26,5 миллионов гривень взятки.