Всего за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня.
Из 82 миллиметровых - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.
На донецком направлении из 120 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям в районе Луганского. Из гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцевого и Новоселовки Второй. "В районе Крутой Балки произошло боестолкновение", - говорится в сообщении.
На луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станица Луганская и Малиновое.
"Всего за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня - одно из них - боевое столкновение", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA