Всего за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня.

На луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную ДАН

На мариупольском направлении из 120 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Марьинка и Водяное. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Из 82 миллиметровых - Красногоровку, Талаковку и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Талаковку, Павлополь, Старогнатовку, Широкино, Новотроицкое и Марьинку.

На донецком направлении из 120 миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям в районе Луганского. Из гранатометов - по Майорску, а из стрелкового оружия - вблизи Троицкого, Авдеевки, Зайцевого и Новоселовки Второй. "В районе Крутой Балки произошло боестолкновение", - говорится в сообщении.

На луганском направлении из вооружения БМП оккупанты обстреливали Балку Кошарную. Из стрелкового оружия - Крымское, Станица Луганская и Малиновое.

"Всего за минувшие сутки произошло 50 нарушений режима прекращения огня - одно из них - боевое столкновение", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".