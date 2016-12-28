Боевики ОРДЛО искуственно занижают число заложников – Геращенко

Террористы систематически берут в заложники гражданских лиц, чтобы шантажировать Киев.

Геращенко напомнила, от кого зависит освобождение заложников ОРДЛО Василий Артюшенко, ZN.UA

Боевики террористических организацийскрывают количество украинских граждан, которых они удерживают в заложниках, и занижают их число, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко.

"Искусственно занижается цифра заложников, ОРДЛО не дает информации о тех, кого удерживает. Например, сейчас в списке СБУ, с которым мы работаем в минской группе, больше 100 человек, к осени боевики подтверждали только 20 из этого списка, с сентября уже 48, хотя мы точно знаем местонахождение 58. Но их прячут, врут, что таких нет, а других вообще отказываются искать", – написала политик на своей странице в Facebook вечером во вторник, 27 декабря.

Геращенко напомнила, что боевики требуют выдачи лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также амнистии для членов террористических организаций. Кроме того, террористы систематически задерживают гражданских лиц, чтобы шантажировать Киев.

"Они хватают гражданских, ультрас, женщин, подростков, приехавших проведать кого-то на оккупированных территориях, а потом шантажируют ими украинскую сторону, требуя передать осужденных за тяжкие преступления", – отметила вице-спикер.

Она также подчеркнула, что террористы являются абсолютно несамостоятельными в принятии решении, и освобождение заложников полностью зависит от воли Кремля.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести. В Минске продолжаются переговоры об обмене пленными по формуле "228 на 58", согласованной с ОБСЕ.