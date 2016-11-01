В Раде предлагают обязать телеканалы транслировать 75% времени на украинском языке

Для региональных каналов устанавливается обязательная часть вещания на уровне 50%.

Вещание на украинском языке предлагается увеличить до 75% с 7:00 до 22:00

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается установить обязательное вещание на украинском языке на уровне не менее 75% от общей продолжительности с 7:00 до 22:00.

Законопроект №5313 "О внесении изменений к некоторым законам Украины в отношении языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" внесли народные депутаты Николай Княжицкий и Виктория Сюмар.

Также проектом закона предусмотрено, что для общенациональных каналов, часть передач или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75%, для региональных каналов устанавливается обязательная часть на уровне 50%.

Необходимость введения нормы объясняется "особенно растущим спросом на национальный аудиовизуальный продукт на государственном языке, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан, а также разного рода письма и сообщения в социальных сетях".

"Действующее законодательство не предоставляет достаточных гарантий для использования государственного языка средствами массовой информации, в результате чего отдельные электронные средства массовой информации не просто не используют украинский язык при создании своего аудиовизуального продукта, а и откровенно производят передачи новостей, рассчитанные на большую часть населения, с использованием языка государства, которое признано государством-агрессором и вопреки международно-правовым нормам осуществляет вооруженную агрессию против Украины",- говорится в разъяснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что министерство образования потребовало от педагогов использовать украинский язык для общения в рабочее время в заведениях с украинским языком обучения.

Напомним, в Верховной Раде Украины работают над проектом закона, который бы запретил финансировать из российских источников СМИ, работающие в Украине.