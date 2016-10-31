Минобразования пересмотрит скандальную программу "Семейные ценности"

Методические пособия и рабочие тетради будут отправлены на повторное рассмотрение комиссии.

Минобразования планирует пересмотреть все пособия, которые были напечатаны за последние пять лет, на предмет дискриминационных норм

Министерство образования и науки Украины отменило положительное заключение научно-методической комиссии для пособия к школьной программе "Семейные ценности".

"Программа курса, все методические пособия и рабочие тетради, которые идут вместе с ней, будут отправлены на повторное рассмотрение комиссии", - заявила министр образования Лилия Гриневич.

Она добавила, что министерство планирует пересмотреть все пособия, которые были напечатаны за последние пять лет, на предмет дискриминационных норм.

Гриневич также подчеркнула, что пересмотрят состав комиссии, которая дает министерству выводы о пособиях и учебных курсах.

"Дело не в том, в скольких школах преподается этот факультативный курс, даже если в одной школе может изучаться курс с таким дискриминационным текстом, то это уже проблема", - отметила министр.

Ранее сообщалось, что пока министр образования и науки Лилия Гриневич ждала быстрых результатов от проверки нового курса факультатива для школ на предмет научности и недискриминации, пользователи соцсетей развернули широкую дискуссию и возмущаются по поводу программы "Семейные ценности".