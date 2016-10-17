В оккупированном Крыму собрались поставить памятник Путину

Представители оккупационной администрации инициировали сбор средств на монумент российскому президенту.

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Общественная организация "Конгресс русских общин Крыма", которую возглавляет член так называемого "Государственного совета Крыма" от ЛДПР Сергей Шувайников, объявила о начале сбора средств на пямятник президенту России

Как сообщил Шувайников на пресс-конференции в понедельник, 17 октября, памятник будет создан и установлен на "народные деньги", и уже началось формирование групп добровольцев по сбору пожертвований. Также ведустя поиски художника, способного создати эскизы памятника по фотографии российского президента, передает "Крыминформ".

"Конгресс русских общин Крыма" на общем собрании принял решение разработать проект памятника-символа в форме российского капитана за штурвалом корабля и снабдить постамент словами Путина, которые он произнес на митинге в Москве 18 марта 2014 года: "После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!", – пояснил депутат так называемого "парламента" оккупированного полуострова.

Напомним, в октябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который определяет 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма. Ранее официальной датой начала оккупации Крыма, согласно украинскому законодательству, считалась дата вступления в силу Резолюции Генеральной ассамблеи ООН о поддержании территориальной целостности Украины от 27 марта 2014 года.