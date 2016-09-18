В Одессе в ходе стычки под консульством РФ задержали членов "Правого Сектора"

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Среди задержанных – глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко.

В Одессе под консульством РФ "Правый сектор" подрался с полицией 7 канал

В Одессе представители "Правого сектора" попытались заблокировать проход для голосования к консульству РФ, где проходят выборы в Госдуму . В результате возникли стычки с правоохранителями.

"Произошла потасковка между представителями "Правого сектора" и полиции. Началось все с того, что группа активистов в составе около 10 человек прибыли к генконсульству, один из них попытался помешать человеку пройти проголосовать на территорию консульства. После этого его попытались задержать правоохранители, возникла потасовка и, когда его сажали в патрульную машину, его попытались освободить другие представители "Правого сектора", завязалась более масштабная драка. Уже несколько человек забрали в отделение полиции, на данный момент под генконсульством все спокойно, однако активисты выдвинулись к райотделу, чтобы выяснить ситуацию с задержанными", - сообщает корреспондент телеканала "112-Украина".

В результате зедерданы четыре человека. Среди задержанных – глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко. Задержанные доставлены в отдел полиции для составления административных протоколов.

Как сообщалось ранее, в Киеве протестующие пытались заблокировать проход на территорию посольства РФ. Также возникла потасовка с правоохранителями. Имеются задержанные.

Как сообщалось ранее, сегодня в диппредставительствах России в Украине открылись избирательные участки, где проходят выборы в Государственную Думу. Также сегодня стартовали выборы в Госдуму на территории аннексированного Крыма.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.