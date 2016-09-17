Накануне выборов в оккупированном Крыму Путин заявил о готовности РФ помочь урегулировать конфликт в Донбассе

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Россия также готова выступить гарантом возможных договоренностей между Украиной и боевиками, подчеркнул глава страны-агрессора.

Россия готова выступить гарантом договоренностей по Донбассу – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия готова выступить посредником по урегулированию конфликта в Донбассе и гарантом возможных договоренностей между Украиной и боевиками, если такую же готовность продемонстрируют в Киеве.

"Что мы можем сделать - это создать условия для переговорного процесса и сами в нем поучаствовать в виде посредников и гарантов достигнутых договоренностей", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов по завершении визита в Бишкек.

"Вот это мы можем, хотим и будем делать, если этого хотят наши партнеры в Киеве", - подчеркнул президент РФ.

Все остальное, по словам президента РФ, "может сделать только украинский народ и его представители".

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет делать политических шагов по Донбассу без обеспечения режима безопасности. По его словам, для урегулирования ситуации в Донбассе политические шаги необходимы, однако принимать их следует крайне осторожно.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что позиция Киева касательно необходимости прекращения огня в Донбассе перед обсуждением политических вопросов указывает на его стремление затянуть процесс урегулирования конфликта в рамках Минских соглашений.

29 августа немецкий министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что стороны "нормандской четверки" - Германия и Франция - не удовлетворены результатами претворения в жизнь Минских соглашений по нормализации обстановки в Донбассе.

Напомним также, что завтра, 18 сентября, Россия проведет выборы в Госдуму в оккупированном Крыму.