В очередях на границе с Польшей стоят более 1300 автомобилей

Самые большие очереди образовались возле пунка пропуска "Краковец".

Наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Краковец" Polonia

Наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Краковец" – 350 автомобилей и "Рава-Руська" – 300 автомобилей. Также на ПП "Шегини" ожидают оформления 250, на ПП "Смильныця" – 200, на ПП "Угрынив" – 100, на ПП "Грушив" – 60, на ПП "Ягодын авто" – 40 и на ПП "Устилуг" – 45 транспортных средств.

В пунктах пропуска на границах с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет.

"Укрзализныця" запустила "Интерсити" в Польшу 23 декабря. Стоимость проезда в вагонах первого класса составит ориентировочно 574 грн, второго класса — 406 грн.