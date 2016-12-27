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В очередях на границе с Польшей стоят более 1300 автомобилей

27 декабря в 09:39

Самые большие очереди образовались возле пунка пропуска  "Краковец".

граница Польши
Наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Краковец"
Polonia
Во вторник, 26 декабря, по состоянию на 08:00 в очередях возле контрольных пунктов на украино-польской границе стояли 1345 автомобилей, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Наибольшие очереди зафиксированы на пункте пропуска "Краковец" – 350 автомобилей и "Рава-Руська" – 300 автомобилей. Также на ПП "Шегини" ожидают оформления 250, на ПП "Смильныця" – 200, на ПП "Угрынив" – 100, на ПП "Грушив" – 60, на ПП "Ягодын авто" – 40 и на ПП "Устилуг" – 45 транспортных средств.

В пунктах пропуска на границах с Венгрией, Словакией и Румынией очередей нет.

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"Укрзализныця" запустила "Интерсити" в Польшу 23 декабря. Стоимость проезда в вагонах первого класса составит ориентировочно 574 грн, второго класса — 406 грн.

По материалам: ZN.UA
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Тэги авто очередь граница Польша
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