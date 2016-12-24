В МИД Польши рассказали, когда улучшатся польско-российские отношения

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Россиянам нужно отдать остатки самолета Качиньского, заявил глава польского МИД.

В Польше все еще хотят разобраться в смоленской трагедии Wikimedia commons

В Польше навали условия для улучшения польско-российских отношений. Для этого россиянам нужно вернуть все обломки президентского самолета Леха Качиньского , который разбился в Смоленске в 2010 году. "Президент Путин имеет шанс улучшить отношения с Польшей. Просто отдав Польше обломки самолета, оригинальные черные ящики и записи контрольной башни аэропорта в Смоленске", - заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское агентство РАР

Он объясняет необходимость возврата обломков тем, что полки хотят знать причину авиакатастрофы, к в которой погибли руководители Польши, в том числе и президент Качиньский. Ващиковский подчеркнул, что улучшение польско-российских отношений невозможно представить без "возвращения польского имущества и сотрудничества в выяснении причин" катастрофы. Глава МИД рассказал, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с новым польским послом сказал, что он готов сделать все, чтобы улучшить отношения между странами.

Ранее сообщалось, что в распоряжении комиссии, расследующей обстоятельства катастрофы Ту-154М Россия, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, появились новые аудиозаписи.

Напомним 10 апреля 2010 года, неподалеку от военного аэродрома под Смоленском в РФ разбился самолет Ту-154М с польским президентом Польши Лехом Качиньским и представителями политической, военной и культурной элиты Польши. Погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа. Но в 2015 году новые власти Польши вернулись к этой теме. А в начале марта 2016 года было возобновлено расследование по факту крушения самолета.