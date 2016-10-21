В ОБСЕ заявляют о слабой координации СЦКК разминирования в Донбассе

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СЦКК должны оперативно реагировать на факты препятствования работе СММ, заявил Хуг.

Представители украинской и российской сторон СЦКК должны осуществлять общую координацию работ по разминированию 112.ua

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) ведет слабую координацию по противоминной деятельности или не осуществляет ее вообще, заявил первый заместитель председателя миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"От СЦКК, которые должны координировать противоминную деятельность между сторонами и обеспечивать безопасный доступ для СММ, наблюдалась лишь слабая координация, а иногда и полное отсутствие", - отметил он, передает канал "112 Украина".

Хуг привел в пример инцидент в районе Золотого, когда не несмотря на то, что наблюдатели были одеты в форму с четко промаркированными логотипами ОБСЕ, две пули из крупнокалиберных пулеметов просвистели в двух метрах от сотрудников СММ.

Он также отметил, что представители украинской и российской сторон СЦКК должны осуществлять общую координацию работ по разминированию и способствовать оперативному реагированию на любые факты препятствования мониторинга СММ.

Ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведения сил в Донбассе.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.