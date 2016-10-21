ОБСЕ зафиксировала девятикратное увеличение количества нарушений режима "тишины" в районе Мариуполя

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Волна насилия захлестнула районы, которые расположены на восток и северо-восток от Мариуполя.

ОБСЕ фиксирует эскалацию ситуацию в районе Мариуполя OSCE

Наблюдатели СММ ОБСЕ в течение прошлой недели зафиксировано двукратное увеличение нарушений режима прекращения огня в зоне АТО.

"На минувшей неделе мы зафиксировали вдвое больше нарушений режима прекращения огня вдоль линии столкновения, чем за неделю до этого. Волна насилия захлестнула районы, которые расположены на восток и северо-восток от Мариуполя. Там мы зафиксировали девятикратное увеличение количества нарушений режима прекращения огня", - сообщил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает ЛІГА.net.

По его словам, 12 октября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 500 взрывов. Кроме того, в тот же день в районе Зайцево со стороны оккупированных территорий были слышны многочисленные взрывы, также велся огонь из реактивных систем залпового огня.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместнойразработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.