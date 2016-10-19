Боевики "ДНР" под видом "эвакуации" организовали выселение жителей Новоазовского района – ИС

Командование террористов готовится перебросить в оккупированный Новоазовский район значительные силы.

Боевики выселяют жителей оккупированных районов Донецкой области podrobnosti.ua

Российско-оккупационные войска выселяют жителей населенных пунктов Новоазовского района под видом эвакуации, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, в ближайшее время противник планирует передислоцировать в этот район значительные силы.

"На приморском направлении в н.п. Новоазовского района, находящихся под контролем "ДНР", оккупанты выселяют местное население под видом эвакуации. В ближайшее время ожидается переброска в этот район значительных формирований противника (прежде всего – подразделений наемников и ВС РФ с территории России)", – написал Тымчук в Facebook.

Он также указал, что в районе осуществляются попытки создания колонных путей при помощи инженерной техники. Боевики, при этом, активно перемещаются между населенными пунктами Новоазовск, Верхнешироковское и Безыменное.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.