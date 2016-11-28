В Новоазовский район из России прибыли военнослужащие ВС РФ "на броне" - ИС

Переброска российских сил и средств ведется мелкими партиями.

Россия продолжает перебрасывать своих военных в Донбасс vk.com/strelkov_info

Россия ведет переброску сил и средств ВС РФ в Новоазовский район, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Так, с территории РФ в район н.п.Щербак (Новоазовский район) прибыла колонна в составе 3-х БМП и 2-х БТР с живой силой (военнослужащие ВС РФ) "на броне", 2 тентованных КамАЗа", - пишет он.

Отмечается, что переброска ведется мелкими партиями.

Напомним, согласно информации генерального штаба ВСУ, с момента начала агрессии против Украины, количество российской военной техники и оружия в Донбассе выросло в несколько раз. Ранее украинская разведка сообщала о переброске с территории РФ в Донбасс САУ "Гвоздика" и "Акация".