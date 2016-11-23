Боевики "ДНР" готовят снайперов из донецких школьников – ИС

Обучение рассчитано на четыре месяца.
Срок подготовки рассчитан на четыре месяца.
"По окончанию курса лучшим "слушателям" будут предлагаться контракты на службу в составе подразделений "ДНР" с квалификацией "снайпер"", - отмечает он.
Ранее делегация Украины на открытых дебатах Совета безопасности ООН представила доклад, в котором указала на то, что боевики "ДНР" готовят из подростков диверсантов. Террористы не позволяют молодым людям покинуть подконтрольные территории и вербуют их в свои ряды.
По данным Министерства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, на территорий оккупированных районов Донецкой и Луганской областей находятся 450 тысяч детей.
Подробнее о фактах привлечения детей к террористической деятельности боевиками читайте в статье Сергея Зубченко "Дети войны: как Россия привлекает украинскую молодежь с временно оккупированных территорий к террористической деятельности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA