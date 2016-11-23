Боевики "ДНР" готовят снайперов из донецких школьников – ИС

Обучение рассчитано на четыре месяца.

Школьникам по окончанию подготовки собираются предложить контракты на "службу" в составе подразделений «ДНР» 112 Украина

В старших классах школ Донецка в рамках программы по военной подготовке молодежи начали проводиться регулярные занятия по стрельбе , сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Срок подготовки рассчитан на четыре месяца.

"По окончанию курса лучшим "слушателям" будут предлагаться контракты на службу в составе подразделений "ДНР" с квалификацией "снайпер"", - отмечает он.

Ранее делегация Украины на открытых дебатах Совета безопасности ООН представила доклад, в котором указала на то, что боевики "ДНР" готовят из подростков диверсантов. Террористы не позволяют молодым людям покинуть подконтрольные территории и вербуют их в свои ряды.

По данным Министерства Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, на территорий оккупированных районов Донецкой и Луганской областей находятся 450 тысяч детей.

Подробнее о фактах привлечения детей к террористической деятельности боевиками читайте в статье Сергея Зубченко "Дети войны: как Россия привлекает украинскую молодежь с временно оккупированных территорий к террористической деятельности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".