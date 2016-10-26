Топ Новости
<
>

В направлении Станицы Луганской боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов

26 октября в 07:24

На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов противником позиций сил АТО.

боевики1
На луганском направлении боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ
vk/club_donbasskih
За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 34 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО, сообщает пресс-служба штаба АТО. 

На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов – 24 случая. 

"Крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие боевики задействовали в районах Старогантовки, Лебединского и Павлополья, а в Водяном, Красногоровке и Тарамчуке обстрелы продолжались из минометов калибра 82 мм. По укреплениям ВСУ в Широкином противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, а в Марьинке, кроме минометов, были задействованы вражеские снайперы, пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие", - говорится в сообщении. 

На луганском направлении боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ: в направлении Станицы Луганской и Новоалександровки велся огонь из стрелкового оружия и гранатометов, а по окрестностям Богуславского – из ствольной артиллерии калибра 122 мм. 

На донецком направлении боевики 5 раз открывали огонь по окрестностям Авдеевки с применением пулеметов, гранатометов и минометов обоих калибров.

Читайте также: Боевики 35 раз за сутки открывали огонь по позициям сил АТО
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября ее участники в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты". Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги оружие боевики АТО Луганск
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.60
EUR 27.83
Последние новости