В направлении Станицы Луганской боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов

На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов противником позиций сил АТО.

На луганском направлении боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ vk/club_donbasskih

За прошедшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 34 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО, сообщает пресс-служба штаба АТО.

На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов – 24 случая.

"Крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие боевики задействовали в районах Старогантовки, Лебединского и Павлополья, а в Водяном, Красногоровке и Тарамчуке обстрелы продолжались из минометов калибра 82 мм. По укреплениям ВСУ в Широкином противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, а в Марьинке, кроме минометов, были задействованы вражеские снайперы, пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

На луганском направлении боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ: в направлении Станицы Луганской и Новоалександровки велся огонь из стрелкового оружия и гранатометов, а по окрестностям Богуславского – из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

На донецком направлении боевики 5 раз открывали огонь по окрестностям Авдеевки с применением пулеметов, гранатометов и минометов обоих калибров.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября ее участники в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы пов Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.