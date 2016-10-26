В направлении Станицы Луганской боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов

На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов противником позиций сил АТО.
На мариупольском направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов – 24 случая.
"Крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие боевики задействовали в районах Старогантовки, Лебединского и Павлополья, а в Водяном, Красногоровке и Тарамчуке обстрелы продолжались из минометов калибра 82 мм. По укреплениям ВСУ в Широкином противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, а в Марьинке, кроме минометов, были задействованы вражеские снайперы, пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
На луганском направлении боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ: в направлении Станицы Луганской и Новоалександровки велся огонь из стрелкового оружия и гранатометов, а по окрестностям Богуславского – из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
На донецком направлении боевики 5 раз открывали огонь по окрестностям Авдеевки с применением пулеметов, гранатометов и минометов обоих калибров.