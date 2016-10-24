Боевики усиливают свои позиции на мариупольском направлении — Тымчук

Южнее поселка Александровка зафиксировано три единицы самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

От Стылы на северо-запад оккупанты перебрасывают средства материально-технического снабжения, технику и вооружение vk/club_donbasskih

Российско-террористические войска на приморском направлении усиливают свою тактическую группу на участке Докучаевск – Александровка, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"От Стылы на северо-запад оккупанты перебрасывают средства материально-технического снабжения, технику и вооружение. Фиксировалась переброска в район Докучаевска до 15 единиц автотранспорта, 3-х ед. МТ-ЛБ и 2-х ед. БМП-1 в сопровождении 2-х Уралов", - написал он в Facebook.

Тымчук отметил, что южнее поселка Александровка фиксируется артиллерийская группа противника: 4 орудия Д-30А и 3 ед. 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика".

На мариупольском, луганском направлениях и в авдеевской промзоне боевики продолжают использовать танки, минометы и артиллерию, запрещенную Минскими договоренностями,

Тымчук добавил, что в районе Старомихайловки продолжает оперировать мобильная группа боевиков с 120-мм миномётами.

Так в районе Авдеевки оккупанты вели огонь из 122-мм и 152-мм ствольной артиллерии, используя также миномёты 120-мм и 82-мм.

Тымчук подчеркнул, что танки боевиков дважды открывали огонь по позициям сил АТО из замаскированных позиций.

Ранее сообщалось, что во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" - их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.