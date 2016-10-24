В НАБУ рассчитывают задержать Чауса раньше, чем Онищенко

Адвокат судьи-беглеца сообщил о его намерениях посетить Украину в ближайшее время.

В НАБУ не знают, где скрывается "судья-банкир" Чаус otrageniya.com.ua

Адвокат судьи Днепровского суда Киева, которого разыскивают по подозрению во взяточничестве, сообщил Нациоанльному антикоррупционному бюро о намерениях своего клиента в ближайшее время посетить Украину.

"У нас есть информация от адвоката Чауса, что судья может уже через 10 дней или две недели появиться в Украине. Я, конечно, в это слабо верю, но исключать этот вариант тоже не буду", – рассказал директор НАБУ Артем Сытник в интервью изданию Страна.ua, опубликованном в понедельник, 24 октября.

Сытник также не исключил, что Чауса могут задержать в одной из стран Евросоюза после объявления судьи-беглеца в международный розыск.

"Мы инициировали его международный розыск через Интерпол. Ждем результат. Я думаю, судью Чауса мы задержим раньше, чем Александра Онищенко (народный депутат, разыскиваемый по подозрению в организации преступной группы, которая занималась махинациями с природным газом, – Ред.). Не исключаю, что в одной из стран Евросоюза", – пояснил директор НАБУ, добавив, что если станет достоверно известно, что Чаус скрывается в России или в оккупированном Крыму, в отношении судьи проведут заочное расследование.

"У нас есть три варианта развития событий. Первый — Чаус сам приходит, второй — мы его задерживаем на территории одной из стран Европейского Союза. И третий: если мы будем четко понимать, что он или в Крыму или в России, а значит выдача его почти нереальна, мы будем инициировать специальное расследование", – резюмировал Сытник.

Напомним, 9 августа НАБУ зафиксировало факт получения судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом взятки в 150 тысяч долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тыс. долларов. Еще 80 тыс. долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Чауса. В тот же день глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Чаус находится на территории оккупированного Крыма.