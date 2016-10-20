Детективы НАБУ нашли 600 тысяч долларов в банковском сейфе доверенного лица Онищенко

Средства, которые хранились в банковском сейфе, изъяты. Сейчас решается вопрос о наложении ареста.

Пока Онищенко скрывается за границей, НАБУ отбирает деньги у его друзей sberbank.ru

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины во время обыска индивидуального банковского сейфа доверенного лица Александра Онищенко обнаружили и изъяли наличные деньги в размере 600 тысяч долларов.

"Указанное лицо является номинальным владельцем фактически принадлежащей народному депутату компании-нерезидента, которая владеет долями в уставном капитале ООО "Карпатнадраинвест" и ООО "Надра Геоцентре", которые являются операторами по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на указанные денежные средства.

По информации НАБУ, обыск был проведен в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча" (так называемое "дело Онищенко") 19 октября.

Напомним, что 15 июня детективы НАБУ совместно с сотрудниками САП и Нацполиции провели 37 обысков в Киеве, Днепре и Львове. Установлена роль 20 участников преступной группировки (ее лидером называют депутата Александра Онищенко). По оценкам следствия, в результате махинаций государству нанесен до 3 млрд грн убытков.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Александра Онищенко, а 27 июля генпрокурор Юрий Луценко подписал соответствующее сообщение о подозрении.