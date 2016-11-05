В МВД подготовили окончательную концепцию жестких законодательных изменений по расширению полномочий полиции

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Предложенные изменения увеличат сроки административного задержания и запретят водителю выходить из автомобиля без разрешения полицейского.

МВД и Нацполиция подготовили концепцию законодательных изменений по расширению полномочий полицейских Uncleroo / Depositphotos

В Министерстве внутренних дел Украины и Нацполиции Украины подготовили окончательную концепцию 14 жестких законодательных изменений по расширению полномочий правоохранителей, формальным поводом для которых стало произошедшее 25 сентября в Днепре

Соответствующий документ предоставил в распоряжение ZN.UA Департамент коммуникаций МВД и Нацполиции. Предложенные правки касаются трех нормативных актов: Кодекса административных правонарушений (КУоАП), а также законов "О дорожном движении" и "О Национальной полиции".

Как отмечает автор ZN.UA Алла Котляр, некоторые из попавших в документ ранее уже озвученных предложений правозащитники считают неприемлемыми.

"Руководство МВД, называющее себя европейским, ужесточает правила поведения для граждан, делая основную ставку на расширение собственных полномочий. Учитывая рост преступности и хаос на дорогах, со многими из предложенных изменений, пожалуй, можно было бы согласиться, если бы они сопровождались также повышением профессионализма и дисциплины самих полицейских", – указывает она.

Так, концепция предлагает внести в КУоАП изменения, которые усилят ответственность за оставление места ДТП, увеличат сроки административного задержания лиц, совершивших административное правонарушение (не более 24 часов), усовершенствование временного задержания транспортных средств, а кроме того – отмену нормы по наличию двух свидетелей при осуществлении полицейскими осмотра водителя на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Подготовленные в МВД изменения закона Украины "О дорожном движении" установят обязанность водителей передавать, а не предъявлять правоохранителям документы на проверку, а также запретят им выходить из автомобиля без разрешения полицейского.

Наибольшее количество изменений концепция предлагает внести в закон "О Национальной полиции". Предлагается, в частности, ввести в отношении украинских полицейских принцип беспрерывности (обязанность правоохранителей реагировать на преступления независимо от должности, местонахождения и времени суток).

В то же время, полицейские, применяющие полицейские меры, получают право обращаться к лицам с "обязательными для исполнения требованиями и распоряжениями относительно их способа поведения для эффективного проведения полицейского мероприятия" (исключая преступные требования).

Предлагается ввести дополнительное основание остановки транспортного средства (в связи с подозрением, что водитель находится в состоянии опьянения или под воздействием лекарственных препаратов), а также усовершенствовать систему применения полицейскими спецсредств.

Предписывается, что каждое лицо, к которому обратился полицейский, независимо от его правового статуса, обязано "неукоснительно выполнить требование полицейского, кроме выполнения явно преступного требования или распоряжения". При этом, лицо, выполнившее требование или распоряжение полицейского, имеет право оспорить решение или действия полицейского в установленном порядке.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД Украины готовит пакет законодательных инициатив, среди которых будет и императив презумпции правоты полицейского.

Зксперт Центра политико-правовых реформ по административно-деликтному праву и уголовной юстиции Александр Банчук высказал мнение, что Арсен Аваков использует трагедию с убийством патрульных полицейских в Днепре, чтобы воплотить в жизнь свои идеи по увеличению полномочий украинских правоохранителей.

Подробнее о спорных законодательных инициативах МВД читайте в материале Аллы Котляр "Наделенные vs обделенные" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".