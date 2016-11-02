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Япония окажет техническую помощь украинской полиции

2 ноября в 21:21

Токио рассматривает возможность проведения тренингов для украинских полицейских.

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Украинские патрульные получат японское оборудование
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Украина и Япония ведут переговоры и предоставлении Токио технической помощи в реформировании украинской полиции, а также организации тренингов для ее сотрудников.

В среду, 2 ноября, министр иностранных дел Арсен Аваков обсудил с послом Японии в Киеве Шигеки Суми планы по реализации ряда совместных проектов.

Как сообщает пресс-служба МВД, речь шла о о системе регулирования патрулирования, системе цифровой радиосвязи Digital Radio, Центре управления дорожным движением, системе полицейских участков открытого типа KOBAN.

"Токио считает МВД Украины надежным партнером и в дальнейшем будет поддерживать реформы сектора безопасности Украины", – заявил японский дипломат, добавив, что японская сторона заинтересована в продолжении обмена опытом в сфере безопасности дорожного движения и рассматривает возможность проведения тренингов для представителей Национальной полиции Украины.

Аваков поблагодарил  Суми и передал через него письмо министру внутренних дел Японии с описанием процессов реформирования украинской полиции,  а также с предложением внедрения ряда совместных проектов.

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Напомним, в октябре правительство Японии передало Украине 9,5 тысяч комплектов зимней формы для участковых полицейских. Документ на грант технической помощи передал лично посол Японии в Украине Шигеки Суми. Кроме того, ведутся переговоры о поставках в Украину япоских внедорожников Mitsubishi для нужд Национальной полиции.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Япония полиция МВД Аваков
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