В Минюсте опровергли информацию о взыскании Европейским судом средств с Украины в пользу Януковича

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Представители Януковича манипулируют общественным мнением, заявили в министерстве.

В Минюсте прокомментировали информацию о проигрыше Украиной апелляции Януковичам в Европейском суде vidia.org

К настоящему моменту ни иностранные суды, ни Общий суд ЕС, ни Европейский суд справедливости не принимали каких-либо решений по поводу взыскания с Украины каких-либо средств в пользуили его семьи, заявили в Министерстве юстиции Украины.

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства, заявления адвокатов Януковича о якобы взыскании с Украины средств в его пользу является ни чем иным, как манипуляцией общественным мнением.

"Действительно, 15 марта 2016 года представители Януковича В.Ф. и его сыновей подали в общий суд Европейского союза ходатайство об определении размера юридических трат, которые подлежат возмещению по последствиям подачи Украиной заявлений о вступление в дело об обжаловании Януковичами примененных к ним санкций ЕС. Однако, указанные заявления не рассмотрены", – указывается в сообщении.

В Минюсте подчеркивают, что сообщения о том, что определенный суд в Европейском Союзе якобы обязал Украину возмещать Януковичу и его семье исковые траты в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн абсолютно не соответствуют действительности.

Указано, что сторона Януковича не доказала в суде ни факта несения ним трат, ни их конкретных сумм.

"Представители Януковича заявляют астрономические суммы гонораров за якобы работу, связанную с подачей Украиной заявлений о вступлении в дело об обжаловании Януковичами примененных к ним санкций ЕС, исключительно с целью манипуляции общественным мнением", – резюмируют в министерстве.

Напомним, накануне английская адвокатская компания Joseph Hage Aaronson LLP сообщила, что Европейский суд правосудия отклонил аппеляцию Украины о приказе возместить юридические расходы экс-президенту Виктору Януковичу и его сыновьям в сумме 6,378 миллионов гривень.

Отмечалось, что несмотря на то, что в марте 2015 года Общий суд ЕС обязал Правительство Украины возместить юридические расходы Президента Януковича и его сыновей, представители Украины прождали более года, прежде чем в июне 2016 года попытались оспорить данное решение в Европейском суде справедливости, высшем суде ЕС.

Решением от 5 октября 2016 суд отклонил апелляционную жалобу и подтвердил, что правительство Украины не только должно понести "расходы в связи с неудачным вступлением в процесс, но также и расходы в связи с неудачной попыткой апелляции".

В марте суд ЕС обязал Украину возместить исковые расходы в сумме 6 млн 378,4 тыс. грн экс-президенту Виктору Януковичу и двум его сыновьям - Александру и Виктору (покойному), по делу об обжаловании введенных против них Евросоюзом имущественных санкций.