У ГПУ нет официального подтверждения предоставления Януковичу убежища в РФ

Российская сторона отказывается предоставлять информацию места пребывания и статуса Януковича.

ГПУ направила в Москву запрос о местонахождении и статусе Януковича в России president.gov.ua

Информация о предоставлении экс-президенту Украиныубежища в Российской Федерации не является официальной, сообщил начальник Департамента спецрасследования Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

"Это неофициальная информация от РФ. Она предоставлена защитником Януковича, что он получил политическое убежище в РФ. На официальный запрос ГПУ по поводу места и оснований пребывания в РФ и возможного российского гражданства Россия отказалась отвечать", – пояснил Горбатюк в эфире телеканала "112. Украина" вечером в четверг, 13 октября.

По словам главы Департамента спецрасследований, ГПУ повторно направила в РФ запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть эту инфомацию. Если РФ подтвердит предоставление убежища Януковичу, то у Генпрокуратуры появится возможность провести следственные действия и допрос президента-беглеца.

13 октября адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что РФ предоставила его клиенту убежище. По словам защитника, эту информацию подтвердило главное управление по вопросам миграции МВД РФ. Сердюк добавил, что об этом известно Генпрокуратуре Украины.

Напомним, 18 мая глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк впервые сообщил, что российская сторона официально отказала ГПУ в выдаче Януковича.

Ранее ГПУ сообщила Януковичу о том, что его подозревают в нескольких преступлениях, среди которых завладение имуществом в "Межигорье", Сухолучье, злоупотребление служебным положением при подписании законов 16 января, создание преступной организации за совершение ряда преступлений в дни Революции Достоинства. Также Януковича подозревают в получении 26,5 миллионов гривень взятки.