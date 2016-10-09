В МИД назвали дату посещения Сущенко украинским консулом

Россия согласилась на допуск дипломатов к арестованному из-за международной огласки.
"К сожалению, наш консул посетит Романа только в пятницу. Мы добились встречи только в пятницу, 14 октября, в два часа. И тогда мы будем знать больше о его состоянии", – сообщил глава МИД в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 9 октября.
Ранее сообщалось, что консул сможет посетить журналиста не ранее 14 октября.
3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".
В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.ZN.UA , 112.ua ,