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Россия будет пытаться обменять Сущенко, но процесс будет долгим – адвокат

7 октября в 07:29

Адвокат Фейгин считает, что Москва будет использовать журналиста Сущенко примерно также, как как Савченко

адвокат Марк Фейгин
Фейгин считает, что Сущенко попытаются обменять
svobodomislie.com
Россия воспользуется арестом украинского журналиста Романа Сущенко также, как в свое время с историей с Надеждой Савченко, заявил адвокат арестованного Марк Фейгин в эфире программы право на власть, сообщает ТСН.

По словам адвоката, российская власть будет пытаться обменять Сущенко (на россиянина, находящегося под арестом в Украине) и этот процесс будет долгим.

Также Фейгин не исключает, что арест Сущенко может стать поводом для украинских санкций в отношении российских журналистов. 

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Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что Россия до сих пор не пустила украинского консула к его подзащитному.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

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Тэги Украина Россия адвокат арест журналист
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