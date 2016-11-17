В Международный уголовный суд передали отчет о преступлениях РФ против человечности в Крыму

Оккупационная власть РФ в Крыму ответственна за принудительное переселение 60 тысяч гражданских лиц, утверждают правозащитники.

Правозащитники направили в гаагский суд отчет о преступлениях РФ в Крыму evgovorov / Depositphotos

Группа правозащитников направила на рассмотрение Международного уголовного суда отчет с доказательствами преступлений против человечности на территории оккупированного РФ

Как сообщает "5 канал" над документом около двух лет работали общественные организации и правозащитники, которые занимаются проблематикой Крыма. Отчет содержит информацию об убийствах, насильственных столкновениях, незаконном содержании под стражей и пытках, зафиксированных в Крыму за более чем два года его оккупации Россией.

Доказательства совершения преступлений базируются, в частности, на рассказах жертв и свидетелей, а также на материалах журналистских расследований.

"Если посмотреть на отчет, вы увидите ряд очень серьезных преступлений, которые были совершены за два года оккупации Крыма. Среди них - 7 убийств, 15 насильнических нападений, 90 случаев незаконного содержания под стражей и 39 случаев пыток или прочих форм негуманного отношения. Также среди них очень много случаев завладения государственной и частной собственностью и принудительное перемещение почти 60 тысяч гражданских лиц, большинство среди которых – крымские татары, – указала директор организации "Международное партнерство за права человека" Бриджит Дюфур.

Юрист Симон Папуашвили, в свою очередь отметил, что тысячи страниц доказательств позволят международному прокурору сделать вывод о том, что преступления действительно были, и начать собственное расследование.

Напомним, 16 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

В резолюции подчеркивается, что территория полуострова является неотъемлимой частью Украины, а Россия признается государством оккупантом. Документ осуждает установление Россией в Крыму ее правовой системы, что негативно влияет на ситуацию с правами человека на полуострове.

Напомним, 15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Уже на следующий день, в среду, 16 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не стать участником Римского статута Международного уголовного суда.