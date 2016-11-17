Рада одобрила выделение 30 млн грн на поддержку крымскотатарского телеканала ATR

В поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 227 народных депутатов.

Украина профинансирует крымскотатарский телеканал

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно поддержки телерадиокомпаний оккупированного

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на пленарном заседании 17 ноября в поддержку соответствующего законопроекта проголосовали 227 парламентариев.

Согласно проголосованному документу, Кабмин может в порядке исключения определять направления использования бюджетных средств на прогаммы поддержки ТРК, действовавших на территории Крыма и Севастополя.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что его принятие обеспечит финансовую поддержку ООО "Телевизионная компания "Антлант-СВ" для телеканала "ATR T".

Отмечается, что отвечая на вопрос о сумме привлеченных к поддержке крымских ТРК средств, член комитета Рады по вопросам бюджета Константин Ищейкин заявил, что она не превышает 30 млн грн, и что дополнительного финансирования не потребуется.

Напомним, 16 ноября Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН большинством голосов поддержал украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)".

В резолюции подчеркивается, что территория полуострова является неотъемлимой частью Украины, а Россия признается государством оккупантом. Документ осуждает установление Россией в Крыму ее правовой системы, что негативно влияет на ситуацию с правами человека на полуострове.