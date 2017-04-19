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В марте отложили 79 заседаний по вине суда или адвокатов - САП

19 апреля в 14:53

За март было направлено шесть обвинительных актов и было согласовано 13 сообщений о подозрении.

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По направленным САП делам было перенесено 79 заседаний суда
В марте 2017 года из-за адвокатов или суда было отложено или перенесено 79 заседаний по делам, направленным Специализированной антикоррупционной прокуратурой, сообщили в пресс-службе САП.

"В марте 2017 года 79 судебных заседаний из 213 назначенных было отложено или перенесено из-за стороны защиты или суда", - говорится в сообщении САП в Facebook.

Также отмечается, что всего в суд за март было направлено шесть обвинительных актов, было согласовано 13 сообщений о подозрении, судом избрано 13 мер пресечения подозреваемым по ходатайству САП.

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Ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции об обязательстве НАБУ закрыть уголовное производство в отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко

 

По материалам: ZN.UA
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