В Крыму арестованы еще два "украинских диверсанта" - СМИ

Российские службы обвиняют арестованных в связях с ранее уже задержанными "украинскими диверсантами".

Еще двоих «украинских диверсантов» арестовали на прошлой неделе rian.com.ua

Суд арестовал еще двух "фигурантов" дела о " подготовке диверсий " на объектах инфраструктуры Крыма, сообщили РИА Новости в Киевском районном суде Симферополя.

"Задержаны и арестованы еще два "украинских диверсанта"", — сказали в суде.

Один из арестованных — полковник Главного разведуправления Украины Алексей Стогний, второй – украинский офицер Глеб Шаблий.

Сообщается, что "украинских диверсантов" арестовали на прошлой неделе, однако известно об этом стало только в понедельник. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, подозреваемые пробудут под арестом два месяца. Российские спецслужбы установили их связь с тремя "диверсантами", которые были задержаны ранее, сообщает агентство.

"Все пятеро задержанных являются участниками одной диверсионной группы, действующей в Севастополе", — подчеркнул собеседник агентства.

Российское следствие утверждает, что "украинские диверсанты" работали в Крыму под прикрытием, вели наблюдение за объектами Черноморского флота, а также "планировали диверсии на инфраструктурных объектах".

Ранее стало известно о том, что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.

Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").