Минобороны опровергает задержание в Крыму очередного "украинского диверсанта"

Все украинские военнослужащие находятся на своих местах,

Никаких украинских диверсантов в оккупированном Крыму на самом деле нет ipnews.in.ua

Спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко опровергает задержание очередного "украинского диверсанта" в оккупированном Крыму.

"Спецслужбы РФ стали на путь новаторства и теперь ложь распространяют не только по понедельникам, но и по средам. В очередной раз это касается якобы захвата украинских диверсантов, на самом деле никакого украинского военнослужащего никто нигде не задерживал на территориях, которые являются временно оккупированными", – заявил Лысенко, сообщает "УНИАН".

Спикер подчеркнул, что все украинские военнослужащие находятся на своих местах, а "российская пропаганда снова хочет сделать таким образом, чтобы обвинить Украину и показать мировому сообществу наши якобы агрессивные намерения".

Он также отметил, что в оккупированном Крыму остаются тысячи военных пенсионеров, которые еще служили во времена Советского Союза и уже независимой Украины. Именно это, по его словам, является потенциалом для того, чтобы кое-кого из них объявить украинским диверсантом.

"Поэтому мы не удивимся, если российские спецслужбы и по пятницам, и по другим дням недели будут объявлять о захвате или задержании очередных "украинских диверсантов". На самом деле этого не происходит, украинские военные на местах", - подытожил Лысенко.

Ранее утром РосСМИ сообщили о задержании в Крыму еще одного "украинского диверсанта". Схваченный в Крыму "украинский разведчик" якобы имел при себе пистолет, гранату и материалы для изготовления взрывчатки.

Сообщалось, что что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.

Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").