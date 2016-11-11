СМИ сообщили, что третьим украинским "диверсантом" мог быть бывший капитан корабля радиоэлектронной разведки

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Настоящая фамилия третьего задержанного "диверсанта" в Севастополе могла быть Дудка, а не Дудко.

Арест Владимира Дудка изданию якобы подтвердили и другие родственники

Третьим арестованным 9 ноября в Крыму может оказаться член Всеукраинской общественной организации "Объединение ветеранов разведки Украины", капитан 2 ранга запаса Владимир Дудка, сообщает QirimInfo

"В СМИ был опубликован список арестованных, где фигурировала фамилия третьего задержанного Дудко. О том, что настоящая фамилия задержанного вероятнее всего Дудка, сообщил журналист Александр Янковский в Facebook", - пишет издание.

СМИ нашли профиль в "Одноклассниках" жителя Севастополя с фамилией Дудка и такими же инициалами, как и у задержанного третьего "диверсанта". Его сын после попытки связаться с ним заблокировал сообщения. Более того сын задержанного не вышел вчера на работу и целый день не брал трубку. Об этом сообщил его работодатель. Друзья сына Дудка также рассказали, что он уже второй день подряд "не выходит на контакт".

Арест Владимира Дудка изданию якобы подтвердили и другие родственники. По информации из открытых источников, он был капитаном корабля радиоэлектронной разведки "Юпитер" в 1997 - 2001 годах, а в 2013-м стал членом региональной общественной приемной министра обороны Павла Лебедева в Севастополе.

Сообщалось, что что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.

Сообщалось также, что

Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").