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В Краснодаре ФСБ России по подозрению в контрабанде оружия задержала гражданина Украины

5 мая в 03:39

Количество изъятого оружия и средств поражения не раскрывается.

контрабанда
Украинца в России обвиняют в контрабанде
politica-ua.com
В Краснодаре (РФ) ФСБ задержала гражданина Украины.

Он попался якобы на сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатки, сообщает пресс-служба управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю. Количество изъятого оружия и средств поражения не раскрывается.

В отношении задержанного гражданина Украины принимается решение о возбуждении уголовного дела. 

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Ранее издание Der Spiegel тоже писало, что с Донбасса начался поток оружия. В Украине наплыв нелегального оружия объясняют плохой "дисциплиной в армии и недостатком контроля над добровольческими батальонами". Зарплата украинского солдата равна 250 евро, а командира бригады – 570 евро. Иногда военные решаются "подзаработать" нелегальной продажей оружия.

В это же время, контрабанда оружия, которую российские СМИ называют "эхом войны", процветает и на прилегающих территориях России. Автор пишет, что Москва требует от пророссийских боевиков в Донецке и Луганске контроля, чтобы переданное оружие не возвращалось нелегальными путями обратно в РФ. Тем временем, украинская разведка сообщила, что на "черном рынке" Донецка появилась завезенное из России оружие. Российские спецслужбы проводят проверки среди российских военных, которые воюют против Украины в Донбассе и часто обнаруживают нехватку боеприпасов и стрелкового оружия.

По материалам: Интерфакс
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Тэги оружие ФСБ Украина Россия контрабанда
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