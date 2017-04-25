В Киеве задержали похитителей московского "Апостола" 1564 года

Похитители хотели продать книгу за 150 тысяч долларов.

Похитителей "Апостола" задержали в одном из киевских ресторанов wikipedia

Правоохранители задержали в Киеве трех человек, вероятно причастных к похищению экземпляра книги "" (1564 год) из библиотеки имени Вернадского.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера Нацполиции Украины Ярослава Тракало, похищенная книга была при них.

"Сработал департамент уголовного розыска и департамент уголовной разведки. Злоумышленники были задержаны в одном из ресторанов на улице Саксаганского. Книга была при них. Ее хотели якобы продать за 150 тысяч долларов, но сошлись на 100 тысячах", – отметил Тракало.

Отмечается, что все трое задержанных – граждане Украины, являются специалистами по вопросам антиквариата.

В данный момент провоохранители проводят обыск в пяти местах.

В мае прошлого года стало известно, что из библиотеки Вернадского пропала первая печатная книга Украины. Сотрудники Национальной полиции обнародовали фоторобот человека, подозреваемого в краже книги.

Позже в библиотеке уточнили, что похищенная из Национальной библиотеки книга является не львовским изданием 1574 года, а более ранним московским, напечатанным в 1564 году. Таким образом, из библиотеки была похищена не первая печатная книга Украины, а более раннее издание.