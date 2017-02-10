В Киеве задержали очередного "вора в законе"

Следствие считает Гелу Кардаву агентурным сотрудником МВД России.
"Вора в законе" задержали после встречи в одном из ресторанов столицы. У него был изъят, вероятно, поддельный украинский паспорт на имя Голомбы Олега Романовича, уроженца Севастополя.
Кардава был коронован в Москве в 1996 году, когда ему был 21 год. Следствие располагает информацией, что "вор в законе" является агентурным сотрудником МВД РФ, причастным к организации "коммерческих коронаций" на постсоветском пространстве. Проверяется информация о его связях с российскими спецслужбами, преступными группировками и причастность к совершенным в Киеве преступлениям.
Во время общения с оперативниками задержаны отказался обсуждать свою криминальную биографию, сообщив, что в настоящее время он проживает на территории России, Турции, Кипра и Украины.
Напомним, в мае нынешнего года Верховная Рада отказалась ввести уголовную ответственность за статус "вор в законе".
Руководство НПУ уверено, что российские спецслужбы используют "воров в законе" для дестабилизации криминогенной обстановки в Украине.
Подробнее о деятельности воров в законе в Украине читайте в статье "Уголовный фронт гибридной войны против Украины" заместителя главы МВД Вадима Трояна в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA