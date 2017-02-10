В Киеве задержали очередного "вора в законе"

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Следствие считает Гелу Кардаву агентурным сотрудником МВД России.

Организатора "коммерческих коронаций" задержали после обеда в киевском ресторане Кадр/YouTube

В результате спецоперации, проведенной сотрудниками Национальной полиции и спецподразделения КОРД в пятницу, 10 февраля, в Киеве был задержан– 42-летний уроженец Грузии Гела Кардава, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Вора в законе" задержали после встречи в одном из ресторанов столицы. У него был изъят, вероятно, поддельный украинский паспорт на имя Голомбы Олега Романовича, уроженца Севастополя.

Кардава был коронован в Москве в 1996 году, когда ему был 21 год. Следствие располагает информацией, что "вор в законе" является агентурным сотрудником МВД РФ, причастным к организации "коммерческих коронаций" на постсоветском пространстве. Проверяется информация о его связях с российскими спецслужбами, преступными группировками и причастность к совершенным в Киеве преступлениям.

Во время общения с оперативниками задержаны отказался обсуждать свою криминальную биографию, сообщив, что в настоящее время он проживает на территории России, Турции, Кипра и Украины.

Напомним, в мае нынешнего года Верховная Рада отказалась ввести уголовную ответственность за статус "вор в законе".

Руководство НПУ уверено, что российские спецслужбы используют "воров в законе" для дестабилизации криминогенной обстановки в Украине.

Подробнее о деятельности воров в законе в Украине читайте в статье "Уголовный фронт гибридной войны против Украины" заместителя главы МВД Вадима Трояна в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".