В Киеве почтили память журналиста Георгия Гонгадзе

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Акции памяти Гонгадзе и других погибших украинских журналистов традиционно проходят 16 сентября.

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< > Около сотни человек собрались в центре Киева почтить память Гонгадзе Фото Василий Артюшенко, ZN.UA

В пятницу, 16 сентября, на Майдане Независимости в Киеве прошла акция, приуроченная 16-й годовщине исчезновения журналиста, основателя издания "Украинская правда" Георгия Гонгадзе.

Около сотни людей собрались в центре украинской столицы. Они принесли с собой листовки с силуэтом Гонгадзе и надписью "Сначала было Слово" и зажгли свечи.

Подобные акции, посвященные памяти Гонгадзе и других украинских журналистов, погибших из-за своей профессиональной деятельности, традиционно проводятся в Киеве и других украинских городах 16 сентября.

Напомним, 22 марта Гонгадзе похоронили на территории церкви УАПЦ Николая Набережного на Подоле в Киеве.

Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области нашли обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. Мать журналиста Леся Гонгадзе отказывалась признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну.

В январе суд оставил бывшему генералу МВД Алексею Пукачу пожизненное заключение за убийство журналиста Гонгадзе. Однако ни Пукач, ни семья Гонгадзе с приговором не согласны. На суде обвиняемый намекал, что мотивы для убивства журналиста были у экс-президента Леонида Кучмы и главы его администрации Владимира Литвина.

Мирослава Гонгадзе отметила, что суд не назвал и не наказал главных виновников смерти ее мужа - заказчиков убийства.

В феврале 2015 года генеральный прокурор Виктор Шокин возобновил досудебное расследование уголовного дела по факту убийства журналиста Георгия Гонгадзе и создал следственную группу по расследованию дела.