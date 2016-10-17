Топ Новости
<
>

В Киеве по рекомендации МИД отменили спецпоказ фильма "Волынь"

17 октября в 16:12

В украинском дипломатическом ведомстве считают, что показывать в Киеве польский фильм о "преступлениях украинских националистов" – небезопасно. 

Волынь_фильм
В Украине отменили показ польского фильма "Волынь"
Польське радіо
По рекомендации Министерства иностранных дел Украины, в Киеве отменили запланированный на завтра, 18 октября, специальный показ фильма "Волынь" польского режиссера Войцеха Смажовского.

Как сообщает "Польське радіо", МИД Украины направил в польское посольство в Киеве письмо, в котором рекомендовал отменить показ фильма "Волынь" в связи с небезопасностью данного мероприятия.

Специальный показ фильма "Волынь" был организован Польским институтом в Киеве. На презентацию ленты в Киев должен был прибыть ее режиссер Войцех Смажовский, на показ пригласили ряд украинских политиков.

Отмечается, что премьера фильма, посвященная трагическим событиям на Волыни во времена Второй мировой войны, вызвала в Украине ряд негативных отзывов.

Читайте также: МИД Польши назвал размещение Россией "Искандеров" под Калининградом "неадекватной реакцией"

22 июля Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля "днем памяти жертв геноцида", совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг."

В ответ на решение Сената и постановление Сейма Польши, 8 сентября Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила "односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр результатов сотрудничества, которые были достигнуты во время конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия".

Напомним, что наиболее резонансным событием польско-украинского противостояния во Второй мировой войне была Волынская трагедия (или, как говорят поляки, Волынская резня) — обоюдные этнические чистки, которые их совершили Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова (АК) при участии польских батальонов шуцманшафта и советских партизан.

Подробнее о политике национальной памяти в Польше и Украине, законопроектах, касающихся Волынской трагедии и возможных последствиях их принятия читайте в статье Владимира Кравченко"Тени погибших предков" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Польське радіо
Читайте также
Тэги Польша Украина Киев
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.79
EUR 28.47
Последние новости