В Киеве по рекомендации МИД отменили спецпоказ фильма "Волынь"

В украинском дипломатическом ведомстве считают, что показывать в Киеве польский фильм о "преступлениях украинских националистов" – небезопасно.

В Украине отменили показ польского фильма "Волынь" Польське радіо

По рекомендации, в Киеве отменили запланированный на завтра, 18 октября, специальный показ фильма "Волынь" польского режиссера Войцеха Смажовского.

Как сообщает "Польське радіо", МИД Украины направил в польское посольство в Киеве письмо, в котором рекомендовал отменить показ фильма "Волынь" в связи с небезопасностью данного мероприятия.

Специальный показ фильма "Волынь" был организован Польским институтом в Киеве. На презентацию ленты в Киев должен был прибыть ее режиссер Войцех Смажовский, на показ пригласили ряд украинских политиков.

Отмечается, что премьера фильма, посвященная трагическим событиям на Волыни во времена Второй мировой войны, вызвала в Украине ряд негативных отзывов.

22 июля Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля "днем памяти жертв геноцида", совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг."

В ответ на решение Сената и постановление Сейма Польши, 8 сентября Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила "односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр результатов сотрудничества, которые были достигнуты во время конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия".

Напомним, что наиболее резонансным событием польско-украинского противостояния во Второй мировой войне была Волынская трагедия (или, как говорят поляки, Волынская резня) — обоюдные этнические чистки, которые их совершили Украинская повстанческая армия (УПА) и польская Армия Крайова (АК) при участии польских батальонов шуцманшафта и советских партизан.

Подробнее о политике национальной памяти в Польше и Украине, законопроектах, касающихся Волынской трагедии и возможных последствиях их принятия читайте в статье Владимира Кравченко"Тени погибших предков" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".