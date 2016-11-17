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В кабинетах первого заммэра Львова и начальника городского управления ЖКХ провели обыски

17 ноября в 12:58

В СБУ не называют конкретных причин обыска у заместителя львовского городского головы. 

СБУ
СБУ пришла с обыском к первому заместителю мэра Львова
Правоохранители устроили обыски в кабинетах первого заместителя мэра Львова Виктора Пушкарева и начальника управления ЖКХ Львовского горсовета Юрия Гольца.

Как сообщает  ZAXID.NET, причины обыска у заместителя городского головы в данный момент неизвестны. Сотрудники СБУ, ведущие обыск у Пушкарева, отказываются давать комментарии журналистам.

Сам Пушкарев находится в кабинете, однако правоохранители больше никого туда не допускают.

Отмечается, что Юрия Гольца утром задержали при получении взятки.

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Спикер Военной прокуратуры Западного региона Юлия Галущак в комментарии для журналистов сообщила, что обыски у Гольца и Пушкарева проводятся по одному и тому же уголовному производству, однако какому именно – не уточнила.

Накануне, 16 ноября, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что сотрудники ГПУ во время обысков в Львовском городском совете изъяли документацию о передаче в аренду и последующей продаже 23 га земли.

По материалам: Zaxid.net
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Тэги обыск Львов СБУ
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