В офисе Госрезерва Украины провели обыски

Сотрудники ведомства не знают причин обысков и не могут связаться со своим начальником.

СБУ и ГПУ приступили к обыскам в офисе Госрезерва

Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры пришли с обысками в центральный офис Государственного агентства резерзва Украины.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на заявление начальника отдела финансово-экономического анализа Госрезерва Мирославы Белинской, в данный момент связи с начальником агентства нет.

"В 8:30 утра в здание зашли вооруженные представители СБУ и Генпрокуратуры, связи с руководителем Госрезерва нет", - рассказала она.

Белинская также указала, что сейчас в агентстве пытаются установить причины проведения обысков.

В августе прошлого года тогдашний министр экономики Айварас Абромавичус аявил, что Инвентаризация Государственного агентства резерва (Госрезерва) Украины выявила пропажу 250 тыс. тонн зерна, десятков тысяч тонн топлива, а также понтонных мостов.