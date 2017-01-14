В Херсонской области ликвидировали вспышку птичьего гриппа и сняли карантин

Из-за вспышки гриппа в Херсонской области Евросоюз запретил импорт мяса птицы со всей территории Украины.
"На территории Херсонской области с 30 ноября 2016 года в Каланчацком районе, с 12 декабря 2016 года в Каховском и Геническом районах зафиксированы вспышки птичьего гриппа и введены карантинные ограничения. По состоянию на 13 января 2017 года карантинные ограничения сняты с населенных пунктов во всех трех районах", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ДСНС в Херсонской области.
В ноябре 2016 года в личных подсобных хозяйствах граждан в с. Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области была зарегистрирована гибель птицы разных видов, исследование проб биоматериала установило диагноз – птичий грипп.
В декабре Украина получила официальное сообщение о запрете экспорта в ЕС мяса птицы и продуктов из нее со всей территории страны в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.ZN.UA