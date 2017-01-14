Топ Новости
<
>

В Херсонской области ликвидировали вспышку птичьего гриппа и сняли карантин

14 января в 11:28

Из-за вспышки гриппа в Херсонской области Евросоюз запретил импорт мяса птицы со всей территории Украины.

Курица
На Херсонщине сняли карантин из-за птичьего гриппа
forum.prokuhnyu.ru
В Херсонской области сняли карантин во всех трех районах, где ранее была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

"На территории Херсонской области с 30 ноября 2016 года в Каланчацком районе, с 12 декабря 2016 года в Каховском и Геническом районах зафиксированы вспышки птичьего гриппа и введены карантинные ограничения. По состоянию на 13 января 2017 года карантинные ограничения сняты с населенных пунктов во всех трех районах", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ДСНС в Херсонской области.

Читайте также: Новый штамм "птичьего гриппа" признали одним из самых смертоносных

В ноябре 2016 года в личных подсобных хозяйствах граждан в с. Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области была зарегистрирована гибель птицы разных видов, исследование проб биоматериала установило диагноз – птичий грипп.

В декабре Украина получила официальное сообщение о запрете экспорта в ЕС мяса птицы и продуктов из нее со всей территории страны в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Херсон грипп вспышка
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10