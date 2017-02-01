В Херсоне перевозчики объявили забастовку из-за отказа мэрии повысить цены на проезд

Сотни пассажиров скопились в мороз на остановках общественного транспорта

В Херсоне бастуют маршрутчики, люди скопились на остановках

В Херсоне частные перевозчики не вывели автобусы на городские маршруты общественного транспорта в знак протеста в связи с тем, что исполнительный комитет отказал в повышении цены на проезд с 3 до 5 гривень.

С утра среды,1 февраля, на маршруты вышло критически мало количество маршруток, в связи с чем сотни херсонцев скопились на остановках общественного транспорта. Соответствующие возмущенные комментарии горожане публикуют в соцсетях.

Заседание в мэрии, на котором рассматривался вопрос о повышении цены на проезд в маршрутках состоялось 31 декабря. На нем было решено утвердить новые тарифы на проезд в троллейбусах (с 1,25 грн до 2,5 гривень с 13 февраля), и отказано в повышении цены на проезд в автобусах, поскольку большинство членов исполкома сочли доводы перевозчиков неубедительными. Перевозчики объясняли, что намерены повысить цены на проезд в связи с повышением стоимости топлива и уровня минимальной зарплаты.

На этом же заседании мэр Херсона, ссылаясь на данные СБУ, предупредил о возможной забастовке перевозчиков 1 февраля.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал "мошенничеством" и "преступными намерениями" попытки повысить цены на проезд в городских и междугородных маршрутных такси. Он также заявил о необходимости жестких мер в отношении перевозчиков, которые повышают тарифы – вплоть до лишения лицензии.

25 января после заседания Кабмина вице-премьер-министр Павел Розенко сказал журналистам, что на данный момент у перевозчиков нет оснований повышать цены на проезд.