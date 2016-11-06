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В Харькове автомобиль столкнулся с автобусом, три человека погибли

6 ноября в 01:37

В больницу были доставлены водитель авто и шесть пассажиров автобуса.

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Фото РБК-Украина

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса и автомобиля Chevrolet Cruze в Харькове погибли три человека.

"По предварительным данным, в результате аварии погибли три пассажира Chevrolet. В больницу были доставлены водитель авто и шесть пассажиров автобуса", - говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харькова.

В полиции также добавили, что информация о погибших, пострадавших и обстоятельствах столкновения устанавливается.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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Ранее сообщалось, что в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на трассе "Каменец-Подольский – Хмельницкий" погибли четыре и получили травмы 11 человек.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги автобус Харьков полиция столкновения
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