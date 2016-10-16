В штабе АТО сообщили о ДТП с участием БТР в Донбассе

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Проводится расследование ДТП с участием военнослужащих ВСУ в Донецкой области.

Жизни пассажиров автобуса уже ничего не угрожает Новое время

ДТП с участием военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе. Покровск Донецкой области произошло накануне, 15 октября. В результате – погиб водитель гражданского транспортного средства, а двое пассажиров получили травмы, сообщает в воскресенье штаб АТО.

"Жизни пассажиров автобуса уже ничего не угрожает, а состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что у водителя-военнослужащего содержания алкоголя в крови не обнаружено.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 415 УК Украины "Нарушение правил вождения или эксплуатации машин" по факту нарушения правил дорожного движения.