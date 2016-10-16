В штабе АТО сообщили о ДТП с участием БТР в Донбассе

Проводится расследование ДТП с участием военнослужащих ВСУ в Донецкой области.
"Жизни пассажиров автобуса уже ничего не угрожает, а состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что у водителя-военнослужащего содержания алкоголя в крови не обнаружено.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 415 УК Украины "Нарушение правил вождения или эксплуатации машин" по факту нарушения правил дорожного движения.ZN.UA