В ГПУ не располагают точной информацией о местонахождении Курченко

Находящийся в международном розыске "кошелек Януковича" скрывается в России.

В прокуратуре надеются на прогресс в международном розыске Курченко ZN.UA

Следствию пока что не удалось установить точное местонахождение бизнесмена, который находится в международном розыске.

"По предварительным данным, Курченко находится в Российской Федерации, но, где конкретно, по какому адресу, на этот момент не установлено", – сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Адриан Лупу в эфире телеканала "112. Украина" в среду, 4 января.

Лупу добавил, что украинские правоохранительные органы надеются "на позитивные результаты в его международном розыске".

"Решение о взятии Курченко под стражу позволяет нам выполнять задание уголовного производства в виде обеспечения международного розыска, и, в случае задержания Сергея Курченко за границей, совершить процессуальные действия по его аресту и доставке для выполнения процессуальных действий в Украину", – пояснил прокурор.

Как сообщалось, 4 января Печерский суд продлил бизнесмену Сергею Курченко меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины подозревает Сергея Курченко в организации и руководстве преступной организацией (ОПГ), которая нанесла государству 2,2 млрд грн убытков из-за незаконных схем с перепродажей сжиженного газа.

В ходе продолжающегося досудебного расследования наложен арест на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

На сегодня Курченко объявлен в международный розыск, ранее украинский суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в ГПУ сообщали о том, что по версии следствия Курченко через ряд компаний — Укрхарьковргазпостачання-2009, Луганскпропангаз, Харьков-СПБТ, ГазУкраина-2009 и ГазУкраина-2020, Запорожгаз-2000, Черкассы-Газснаб и другие структуры — выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам якобы для потребностей населения, а затем продавал на рынке уже по рыночной стоимости.

ZN.UA подробно писало о газовых аферах Курченко с государственным газом и нефтепродуктами.