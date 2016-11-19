В ГПУ назвали вероятную дату допроса Януковича в режиме видеоконференции

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По словам Горбатюка, из РФ пришел ответ на запрос укранской стороны.

Янукович может дать показания из Ростова. Как свидетель РИА Новости

В Генеральной прокуратуре не исключили, что экс-президента Украиныв конце месяца могут допросить в качестве свидетеля по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Как сообщил начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, российская сторона ответила на украиский запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

"Насколько мне известно, из РФ пришло подтверждение, что вроде как все-таки должен быть этот допрос именно 25 ноября. Посмотрим", – сообщил Горбатюк в эфире телеканала "112. Украина" в субботу, 19 ноября.

Как сообщалось, Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Виктора Януковича могут допросить по делу против экс-беркутовцев в качестве свидетеля уже в ноябре.

Сердюк также подтвердил, что ведется активная подготовка к судебному заседанию в городе Ростов-на-Дону.