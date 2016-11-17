Следственные действия в отношении Клименко и Богатыревой продолжаются.

Прокуратура дала развернутый ответ на запрос депутата Сотник e.kryzhanivsky / Depositphotos

Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное следствие в отношении экс-президентаи ряда представителей его ближайшего окружения, в связи с тем, что они находятся в розыске.

В четверг, 17 ноября, народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник опубликовала на своей странице в Facebook подписанный заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком ответ на запрос о состоянии расследования дел против топ-чиновников режима Януковича.

Как сообщили в ГПУ, в связи с розыском подозреваемых остановлено следствие в отношении Януковича, бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его заместителя Рената Кузьмина, экс-депутов от "Партии регионов" Алексея Азарова и Артема Пшонки, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, бывшего минстра финансов Юрия Колобова, бывшего првого вице-премьера Андрея Клюева и его брата народного депутата Сергея Клюева, а также бизнесменов Александра Януковича и Сергея Курченко.

Также в ГПУ отчитались об арестованных активах, имуществе и банковских счетах и ценных бумагах перечисленных фигурантов уголовных дел.

В то же время, прокуратура продолжает следственные действия в рамках уголовных производств в отношении бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщалось, Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Напомним, что в сентябре адвокат Януковича обнародовал ходатайство, в котором беглый экс-президент Украины требует очной ставки в режиме "скайп-конференции" с президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком, спикером парламентом Андреем Парубием, а также с мером Киева Виталием Кличко.

В ответ, генпрокурор Юрий Луценко пообещал организовать Януковичу очную ставку, если тот приедет в Киев.