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ГПУ остановила следствие в отношении Януковича и его соратников, которые находятся в розыске 11

17 ноября в 19:47

Следственные действия в отношении Клименко и Богатыревой продолжаются.

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Прокуратура дала развернутый ответ на запрос депутата Сотник
e.kryzhanivsky / Depositphotos
Генеральная прокуратура Украины остановила досудебное следствие в отношении экс-президента Виктора Януковича и ряда представителей его ближайшего окружения, в связи с тем, что они находятся в розыске.

В четверг, 17 ноября, народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник опубликовала на своей странице в Facebook  подписанный заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком ответ  на запрос о состоянии расследования дел против топ-чиновников режима Януковича.

Как сообщили в ГПУ, в связи с розыском подозреваемых остановлено следствие в отношении Януковича, бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его заместителя Рената Кузьмина, экс-депутов от "Партии регионов" Алексея Азарова и Артема Пшонки, бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка,  бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника,  экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, бывшего минстра финансов Юрия Колобова,  бывшего првого вице-премьера Андрея Клюева и его брата народного депутата Сергея Клюева, а также бизнесменов Александра Януковича и Сергея Курченко.

Также в ГПУ отчитались об арестованных активах, имуществе и банковских счетах и ценных бумагах перечисленных фигурантов уголовных дел.

В то же время, прокуратура продолжает следственные действия в рамках уголовных производств в отношении бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой и экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

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Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщалось, Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Напомним, что в сентябре адвокат Януковича обнародовал ходатайство, в котором беглый экс-президент Украины требует очной ставки в режиме "скайп-конференции" с президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком, спикером парламентом Андреем Парубием, а также с мером Киева Виталием Кличко.

В ответ, генпрокурор Юрий Луценко пообещал организовать Януковичу очную ставку, если тот приедет в Киев.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Янукович Пшонка Азаров Клюев ГПУ розыск
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11 комментариев
  • Николай Матлушинский Сегодня, 21:57 Це потрібно і передбачити Луценко ще нічого до логічного кінця не довів. А тепер коли суд Ростова дозволив пахану приймати участь в судовому засіданні онлайн Юга позадкував, перед цим погрожував судити заочно. Тепер він закрив це питання. Бояться пахана видно він багато чого засвідчив би. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Vladimir Vazzva Сегодня, 21:56 Вот так же "демократы" пришли к власти в 2004 , обещали - золотые горы-говорили, что бандиты будут сидеть в тюрьмах. Однако- это им нужно было, чтобы прийти к власти и, дерибанить, кумовей и своих ставить на потоки, а это ничего общего не имеет с тем , как управлять страной. Янукович отошел в сторону и тихо наблюдал, когда вся эта псевдодемократия рухнет. И рухнула, президентом стал Янукович, который сейчас спокойно наблюдает, когда рухнет эта очередная" демократия", которая боится трогать Януковича и его окружение так как знает, что скоро игра закончится и опять прийдет Янукович( как законный прездент), который , по договорняку, не будет трогать нынешних"демократов". Жизнь народа при Кучме - зарплата -5000 грн.( курс дол. 5.0), при Януковиче - зарплата-5000 грн.( курс дол. 8.0), при Порошенко- зарплата- 5000 грн.( курс дол. 28.0). При этом цены на комуналку выросли в разы. Народу делать выводы........
    Igor Vaskiv Сегодня, 22:19
    Это где ты видел при Кучме зарплату в 5000гр.?И при Януковиче тоже...Я имею в виду госпредприятия.
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  • Dmitry Moshenets Сегодня, 21:55 Как только Янукович согласился на допрос в режиме видеоконференции, так сразу дело и приостановили. Совпадение? Не думаю! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Віталій Гнатів Сегодня, 21:49 У щирого українця ющенка кум порошенко - бандитам тюрми - пам'ятаєте - де ті тюрми з бандитами - колишній міністр МВС луценко говорив про колесникова, що той руки -ноги ламав, у мвс всі докази є, але гпу не працює, тепер гпу- луценко- мвс - аваков, президент - ще один кум, де куля в лоб??? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Данил Альгельц Сегодня, 21:48 Сотник прекрасно знает,что на уголовное расследование согласно КПК Украины даётся чёткий срок. Если следственные органы в этот срок не укладываются, то дело по решению суда защита закрывает. Именно поэтому дела "приостановлены",чтобы время следствия не истекало. Депутат Сотник об этом знает, а вот простые люди,особенно те крикуны,которые кричат "зрада",не знают. Соответственно, Сотник просто манипулирует людьми Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Tam Burin Сегодня, 21:40 НУ НЕ УРОДЫ!!!!!!!!! лусенки? Да сам [цензура].. презик! Уже давно 2 цветка пора на могилу яныку носить .......а эта шушара прашенкавска... НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ! НИЧЕГО ЭТИ СВОЛОЧИ НЕ ХОТЯТ ДЕЛАТЬ!!!!!!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • илья добрый Сегодня, 21:37 блин , при Яныке такая жизня была , 2012 ЧМ , пиво рекой , цены стоят , дороги ровные , газ 72 копейки ,море солнце , щастье мир , радость, зимой Буковель , летом Крым ..... но пришли идиоты на майдан и всё разрушили!
    Igor Vaskiv Сегодня, 22:21
    А ты еще вспомни колбасу по два двадцать при союзе....
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  • Flora Voynarovskaya Сегодня, 21:30 Не власть, а купа кровопийц. У каждого рыло в пуху и каждый думает, что если он сидя при власти кого-то посадит, которого не при власти, но потенциально который может быть избран в нее, то он сможет в будущем его самого посадить, когда он будет уже не при власти, то лучше ничего не делать. Круговая порука. Ворон ворону глаз не выклюет. Дезинсекция нужна. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Vita Losenkina Сегодня, 21:24 И стоило Януковича свергать? Уррря! ЗдУбули... себе на голову тарифы, курс доллара и цены!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
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