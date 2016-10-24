В Генпрокуратуре создали управление для расследования "большого дела Януковича"

Департамент спецрасследований ГПУ больше не занимается расследованием преступлений Януковича и его приспешников.

В структуре ГПУ сформировали новое управление e.kryzhanivsky / Depositphotos

В структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения. В состав управления вошли 63 сотрудника.

Как напомнили в прокуратуре, "Большое дело" Януковича состоит из множества эпизодов, в частности – узурпации власти, развала экономики, ослабления обороноспособности и информационной безопасности страны, завладения "Межигорьем" и прочих.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.

Как сообщает "Украинская правда", 4 октября генпрокурор Юрий Луценко объявил Горбатюку выговор. Согласно приказу, оказавшемуся в распоряжении журналистов, причиной выговора стали претензии по поводу расследования преступлений, совершенных во время Революции достоинства. Горбатюк, в свою очередь, выговор оспорил.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен до конца текущего года передать в суд дело о преступлениях в составе организованной группы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что Украина направила запрос России для допроса президента-беглеца Виктора Януковича и бывшего командующего внутренних войск Станислава Шуляка в деле убийств на Майдане независимости во время протестов в феврале 2014 года.

Напомним, что в сентябре адвокат Януковича обнародовал ходатайство, в котором беглый экс-президент Украины требует очной ставки в режиме "скайп-конференции" с президентом Петром Порошенко, экс-премьером Арсением Яценюком, спикером парламентом Андреем Парубием, а также с мером Киева Виталием Кличко.

В ответ, генпрокурор Юрий Луценко пообещал организовать Януковичу очную ставку, если тот приедет в Киев.